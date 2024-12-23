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Антошин Феофан Прохоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Антошин Феофан Прохоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
4-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
13.06.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
13.06.1888
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Антошин Илья Прохоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Рябова Параскева Никанорова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Антошин Феофан Прохоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Королев Егор Иосифов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Максимов Афанасий Мокиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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