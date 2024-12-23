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Бахмутов Кирилл Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бахмутов Кирилл Семенов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
3-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
01.05.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.05.1888
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Мефодин Антон Сидоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Мартинова Анастасия Стефанова, крестьянка (д. Аргуново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бахмутов Кирилл Семенов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Мефодин Сергей Исидоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Флор Митрофанов, крестьянин (д. Аргуново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Санлинов? Косма Архипов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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