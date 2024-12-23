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Дарья Платонова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дарья Платонова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
1-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.02.1888
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
03.02.1888
Возраст (лет)
52
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
приходской священник Иоанн Одигитриевский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3271
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Илюхин Емелиан Абрамов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Дарья Платонова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Иван Флоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Илюхин Мартин Абрамов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Сидоров Адриан Платонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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