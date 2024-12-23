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Болоболкин Стефан Степанович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Болоболкин Стефан Степанович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
868-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.12.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Лисовая, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
31.12.1904
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 85 муж
Урожд. - Болоболкин Стефан Степанович
Отец - Болоболкин Стефан Яковлев, крестьянин
Мать - Болоболкина Анастасия Даниилова
Воспр. - утеряна страница
Воспр. - утеряна страница
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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