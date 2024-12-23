Болоболкин Стефан Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолоболкин Стефан Яковлев

Болоболкин Стефан Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Болоболкин Стефан Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
867-р
Роль персоны
Отец
Дата события
31.12.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
31.12.1904
Священнослужители
крещены: бабкою д. Лисово крест Евфимия Антонова Тетеркина
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 84 муж
Урожд. - Болоболкин Иоанн Степанович
Отец - Болоболкин Стефан Яковлев, крестьянин
Мать - Болоболкина Анастасия Даниилова
Воспр. - утеряна страница
Воспр. - утеряна страница
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.