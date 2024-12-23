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Богданова Наталья Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Богданова Наталья Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
862-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.12.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Лихвинская мещанка девица
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата крещения
26.12.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Михаил Крылов , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 80 муж
Урожд. - Тимофеев Василий Павлович
Отец - Тимофеев Павел Антонов, Одоевский мещанин (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Тимофеева Александра Васильева
Воспр. - Богданов Николай Алексеев, Лихвинский мещанин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Богданова Наталья Иванова, Лихвинская мещанка девица (г. Лихвин, Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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