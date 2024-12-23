Богданова Наталья Иванова
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Богданова Наталья Иванова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 862-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 25.12.1904
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- Лихвинская мещанка девица
- Нас. Пункт приписки
- г. Лихвин, Калужская губ.
- Дата крещения
- 26.12.1904
- Священнослужители
- Священник Алексей Фелицын , Диакон Михаил Крылов , Псаломщик Петр Крылов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 80 муж
Урожд. - Тимофеев Василий Павлович
Отец - Тимофеев Павел Антонов, Одоевский мещанин (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Тимофеева Александра Васильева
Воспр. - Богданов Николай Алексеев, Лихвинский мещанин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Богданова Наталья Иванова, Лихвинская мещанка девица (г. Лихвин, Калужская губ. )
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