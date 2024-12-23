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Панфилов Яков Филиппов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Панфилов Яков Филиппов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
861-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.12.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
25.12.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Михаил Крылов , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 66 жен
Урожд. - Панфилова Анисия Яковлевна
Отец - Панфилов Яков Филиппов, крестьянин
Мать - Панфилова Ксения Николаева
Воспр. - Болоболкитна Наталия Тимофеева, крестьянка
Воспр. - Давыдов Иван Никитин, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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