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Медведева Анастасия Симоновна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Медведева Анастасия Симоновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
857-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.12.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
10.12.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Михаил Крылов , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 63 жен
Урожд. - Медведева Анастасия Симоновна
Отец - Медведев Симеон Феоктистов, крестьянин
Мать - Медведева Татиана Филиппова
Воспр. - Бобков Никита Филиппов, крестьянин
Воспр. - Бургасова Елена Иванова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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