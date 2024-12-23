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Фелицына Анна Семенова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Фелицына Анна Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
853-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.11.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
жена священника с. Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
09.11.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Михаил Крылов , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 жен
Урожд. - Крылова Зинаида Михайловна
Отец - Крылов Михаил Васильев, диакон с.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Мать - Крылова Александра Михайлова
Воспр. - Раевский Александр Михайлов, священник с. Знаменское Лихвинского уезда (с. Знаменское, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Фелицына Анна Семенова, жена священника с. Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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