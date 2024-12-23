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Крылова Александра Михайлова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Крылова Александра Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
853-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.11.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
09.11.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Михаил Крылов , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 жен
Урожд. - Крылова Зинаида Михайловна
Отец - Крылов Михаил Васильев, диакон с.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Мать - Крылова Александра Михайлова
Воспр. - Раевский Александр Михайлов, священник с. Знаменское Лихвинского уезда (с. Знаменское, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Фелицына Анна Семенова, жена священника с. Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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