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Климов Дионис Мокиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Климов Дионис Мокиев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
849-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.10.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
26.10.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Михаил Крылов , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 74 муж
Урожд. - Климов Григорий Денисович
Отец - Климов Дионис Мокиев, крестьянин
Мать - Климова Фиона Иванова
Воспр. - Тришина Матрона Василиева, солдатка
Воспр. - Чухнаков Игнатий Иванов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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