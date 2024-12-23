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Крылов Петр Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Крылов Петр Тимофеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
847-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.10.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
приходской псаломщик
Дата крещения
17.10.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын и Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 72 муж
Урожд. - Клейменов Иоанн Николаевич
Отец - Клейменов Николай Афанасиев, Одоевский мещанин (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Клейменова Александра Егорова
Воспр. - Коичкина Варвара Сергеева, крестьянка девица
Воспр. - Крылов Петр Тимофеев, приходской псаломщик
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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