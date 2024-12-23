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Салохина Екатерина Антонова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Салохина Екатерина Антонова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
843-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.10.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка девица
Дата крещения
08.10.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын и Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 жен
Урожд. - Сапожникова Пелагия Федоровна
Отец - Сапожников Федор Стефанов, крестьянин
Мать - Сапожникова Анна Васильева
Воспр. - Салохина Екатерина Антонова, крестьянка девица
Воспр. - Степаничев Яков Тихонов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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