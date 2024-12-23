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Серегина Устиния Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Серегина Устиния Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
842-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.10.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка девица
Дата крещения
04.10.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын и Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 68 муж
Урожд. - Серегин Петр Кузьмич
Отец - Серегин Косма Алексеев, крестьянин
Мать - Серегина Матрона Евфимова
Воспр. - Кузнецов Иван Никитин, крестьянин
Воспр. - Серегина Устиния Алексеева, крестьянка девица
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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