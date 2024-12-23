Дремин Гордей Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДремин Гордей Сергеев

Дремин Гордей Сергеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дремин Гордей Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
840-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.09.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
29.09.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Дремина Пелагия Сильвестровна
Отец - Дремин Селиверст Николаев, крестьянин
Мать - Дремина Наталия Иванова
Воспр. - Дремин Гордей Сергеев, крестьянин
Воспр. - Дремина Мария Стефанова, крестьянка девица
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.