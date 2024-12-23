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Дремина Пелагия Сильвестровна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дремина Пелагия Сильвестровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
840-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.09.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
29.09.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Дремина Пелагия Сильвестровна
Отец - Дремин Селиверст Николаев, крестьянин
Мать - Дремина Наталия Иванова
Воспр. - Дремин Гордей Сергеев, крестьянин
Воспр. - Дремина Мария Стефанова, крестьянка девица
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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