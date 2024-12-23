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Булкина Пелагия Стефанова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Булкина Пелагия Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
839-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.09.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
28.09.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 жен
Урожд. - Булкина Пелагия Лаврентьевна
Отец - Булкин Лаврентий Егоров, крестьянин
Мать - Булкина Пелагия Стефанова
Воспр. - Бобков Макар Ксенофонтов, крестьянин
Воспр. - Пушкарева Мелания Евтеева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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