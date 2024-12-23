Гремяков Сергий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГремяков Сергий Сергеевич

Гремяков Сергий Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гремяков Сергий Сергеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
837-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.09.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Галкино, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
22.09.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын и Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 66 муж
Урожд. - Гремяков Сергий Сергеевич
Отец - Гремяков Сергей Космин, крестьянин
Мать - Гремякова Марфа Трифилиева
Воспр. - Бобков Василий Трифилиев, крестьянин
Воспр. - Гремякова Ольга Космина, крестьянка
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.