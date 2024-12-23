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Халомонова Анна Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Халомонова Анна Федоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
834-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.09.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
06.09.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын и Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 жен
Урожд. - Халомонова Анна Федоровна
Отец - Халомонов Феодор Евфимов, крестьянин
Мать - Халомонова Марфа Терентиева
Воспр. - Баринов Иван Феопемтов, крестьянин
Воспр. - Платонова Евфросинья Терентиева, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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