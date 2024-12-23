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Абрамова Матрона Прокопиева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Абрамова Матрона Прокопиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
833-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.09.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка девица
Дата крещения
05.09.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын и Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 жен
Урожд. - Абрамова Анна Михайловна
Отец - Абрамов Михаил Ульянов, крестьянин
Мать - Абрамова Мария Андреева
Воспр. - Абрамова Матрона Прокопиева, крестьянка девица
Воспр. - Жуков Федор Захаров, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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