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Якушин Петр Акимов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Якушин Петр Акимов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
832-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.09.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
04.09.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын и Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 жен
Урожд. - Якушина Елисавета Петровна
Отец - Якушин Петр Акимов, крестьянин
Мать - Якушина Ирина Никанорова
Воспр. - Котков Андриан Ананиев, крестьянин
Воспр. - Коткова Евфимия Димитриева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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