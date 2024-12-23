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Федина Лукерья Кириллова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Федина Лукерья Кириллова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
826-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.08.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
27.08.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын и Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Тютин Александр Алексеевич
Отец - Тютин Алексей Леонов, крестьянин
Мать - Тютина Дарья Лаврентьева
Воспр. - Олеров Иван Михайлов, начальник Ханинского почтового отделения
Воспр. - Федина Лукерья Кириллова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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