Тютина Дарья Лаврентьева
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Тютина Дарья Лаврентьева
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 826-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 26.08.1904
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Дата крещения
- 27.08.1904
- Священнослужители
- Священник Алексей Фелицын и Псаломщик Петр Крылов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Тютин Александр Алексеевич
Отец - Тютин Алексей Леонов, крестьянин
Мать - Тютина Дарья Лаврентьева
Воспр. - Олеров Иван Михайлов, начальник Ханинского почтового отделения
Воспр. - Федина Лукерья Кириллова, крестьянка
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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