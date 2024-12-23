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Тютин Александр Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Тютин Александр Алексеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
826-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.08.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Лисовая, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
27.08.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын и Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Тютин Александр Алексеевич
Отец - Тютин Алексей Леонов, крестьянин
Мать - Тютина Дарья Лаврентьева
Воспр. - Олеров Иван Михайлов, начальник Ханинского почтового отделения
Воспр. - Федина Лукерья Кириллова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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