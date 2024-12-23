Родионова Анна Филипповна
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Родионова Анна Филипповна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 825-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 23.08.1904
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Нас. Пункт приписки
- д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 26.08.1904
- Священнослужители
- Священник Алексей Фелицын и Псаломщик Петр Крылов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 50 жен
Урожд. - Родионова Анна Филипповна
Отец - Родионов Филипп Ильин, крестьянин
Мать - Родионова Мария Филимонова
Воспр. - Евдокимова Параскева Афиногенова, крестьянка
Воспр. - Матюшин Василий Филимонов, крестьянин
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