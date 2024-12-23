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Краснопольская Варвара Дмитриева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Краснопольская Варвара Дмитриева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
821-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.08.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
24.08.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын и Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Краснопольская Анна Давидовна
Отец - Краснопольский Давид Александров, Лихвинский мещанин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Мать - Краснопольская Пелагия Сергеева
Воспр. - Гуляев Константин Алексеев, Лихвинский мещанин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Краснопольская Варвара Дмитриева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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