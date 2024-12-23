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Гуляев Константин Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гуляев Константин Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
821-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.08.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Лихвинский мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата крещения
24.08.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын и Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Краснопольская Анна Давидовна
Отец - Краснопольский Давид Александров, Лихвинский мещанин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Мать - Краснопольская Пелагия Сергеева
Воспр. - Гуляев Константин Алексеев, Лихвинский мещанин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Краснопольская Варвара Дмитриева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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