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Лебедева Мария Захарова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Лебедева Мария Захарова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
820-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.08.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
23.08.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын и Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 жен
Урожд. - Седова Наталья Иакимовна
Отец - Седов Иоаким Пахомов, крестьянин
Мать - Седова Фекла Космина
Воспр. - Ионов Алексей Михайлов, Калужский мещанин
Воспр. - Лебедева Мария Захарова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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