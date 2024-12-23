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Капустникова Екатерина Димитриева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Капустникова Екатерина Димитриева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
819-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.08.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
22.08.1904
Священнослужители
П. Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 муж
Урожд. - Капустников Петр Афанасиевич
Отец - Капустников Афанасий Максимов, крестьянин
Мать - Капустникова Екатерина Димитриева
Воспр. - Родионова Марья Алексеева, мещанка г. Крапивна (г. Крапивна, Тульская губ. )
Воспр. - Симонов Константин Димитриев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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