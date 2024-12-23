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Трунова Мария Феофилактова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Трунова Мария Феофилактова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
814-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.08.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка девица
Дата крещения
11.08.1904
Священнослужители
Священник с. Погоста Павел Чижов , Псаломщик Валдайский?
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 муж
Урожд. - Салохин Андрей Артемьевич
Отец - Салохин Артемий Митрофанов, крестьянин
Мать - Салохина Марина Стефанова
Воспр. - Трунова Мария Феофилактова, крестьянка девица
Воспр. - Фомин Феодр Диомидов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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