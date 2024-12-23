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Салохина Марина Стефанова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Салохина Марина Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
814-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.08.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
11.08.1904
Священнослужители
Священник с. Погоста Павел Чижов , Псаломщик Валдайский?
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 муж
Урожд. - Салохин Андрей Артемьевич
Отец - Салохин Артемий Митрофанов, крестьянин
Мать - Салохина Марина Стефанова
Воспр. - Трунова Мария Феофилактова, крестьянка девица
Воспр. - Фомин Феодр Диомидов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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