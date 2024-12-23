Горюнова Агафья Никитина
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Горюнова Агафья Никитина
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 813-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 15.08.1904
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянка
- Дата крещения
- 15.08.1904
- Священнослужители
- Священник села Васильевского Алексей Златоустовский и , Псаломщик Петр Крылов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Горюнова Наталия Митрофановна
Отец - Горюнов Митрофан Семенов, крестьянин
Мать - Горюнова Ксиония Димитриева
Воспр. - Горюнов Андрей Герасимов, крестьянин
Воспр. - Горюнова Агафья Никитина, крестьянка
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