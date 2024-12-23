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Горюнов Митрофан Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Горюнов Митрофан Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
813-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.08.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
15.08.1904
Священнослужители
Священник села Васильевского Алексей Златоустовский и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Горюнова Наталия Митрофановна
Отец - Горюнов Митрофан Семенов, крестьянин
Мать - Горюнова Ксиония Димитриева
Воспр. - Горюнов Андрей Герасимов, крестьянин
Воспр. - Горюнова Агафья Никитина, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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