Чухнакова Елена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧухнакова Елена Семенова

Чухнакова Елена Семенова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Чухнакова Елена Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
810-р
Роль персоны
Мать
Дата события
12.08.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
12.08.1904
Священнослужители
Священник села Васильевского Алексей Златоустовский и , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Чухнакова Наталия Игнатьевна
Отец - Чухнаков Игнат Иванов, крестьянин
Мать - Чухнакова Елена Семенова
Воспр. - Кузнецов Иван Никитин, крестьянин
Воспр. - Кузнецова Анна Никитина, крестьянка девица
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.