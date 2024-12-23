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Куненкова Стефанида Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Куненкова Стефанида Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
809-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.08.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
08.08.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Куненков Матфий Дмитриевич
Отец - Куненков Димитрий Васильев, крестьянин
Мать - Куненкова Стефанида Андреева
Воспр. - Воронкин Даниил Диомидов, крестьянин
Воспр. - Егорова Евдокия Васильева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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