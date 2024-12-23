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Борисова Александра Егорова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Борисова Александра Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
807-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.08.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
06.08.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Прасолова Фекла Родионовна
Отец - Прасолов Родеон Егоров, крестьянин
Мать - Прасолова Матрона Кириллова
Воспр. - Борисова Александра Егорова, крестьянка
Воспр. - Косов Никон Васильев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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