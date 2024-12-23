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Немешаев Николай Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Немешаев Николай Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
805-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.08.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
сын личного гражданина
Дата крещения
06.08.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 муж
Урожд. - Немешаев Александр Алексеевич
Отец - Немешаев Алексей Иванов, мещанин г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Мать - Немешаева Александра Артемиева
Воспр. - Немешаев Николай Иванов, сын личного гражданина
Воспр. - Шумилина Елизавета Ипполитова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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