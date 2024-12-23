Церковникова Александра Кирилова
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Церковникова Александра Кирилова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 801-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 29.07.1904
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Дата крещения
- 30.07.1904
- Священнослужители
- Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 46 муж
Урожд. - Церковников Евдоким Григорьевич
Отец - Церковников Григорий Пантелеймонов, крестьянин
Мать - Церковникова Александра Кирилова
Воспр. - Дремина Матрона Парфениева, крестьянка
Воспр. - Церковников Михаил Петров, крестьянин
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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