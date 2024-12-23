Церковников Григорий Пантелеймонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦерковников Григорий Пантелеймонов

Церковников Григорий Пантелеймонов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Церковников Григорий Пантелеймонов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
801-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.07.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
30.07.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 муж
Урожд. - Церковников Евдоким Григорьевич
Отец - Церковников Григорий Пантелеймонов, крестьянин
Мать - Церковникова Александра Кирилова
Воспр. - Дремина Матрона Парфениева, крестьянка
Воспр. - Церковников Михаил Петров, крестьянин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.