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Климова Мария Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Климова Мария Григорьевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
797-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.07.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
22.07.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Климова Мария Григорьевна
Отец - Климов Григорий Никитин, крестьянин
Мать - Климова Ксения Петрова
Воспр. - Климов Дионисий Мокиев, крестьянин
Воспр. - Пушкарева Мелания Евтихиева, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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