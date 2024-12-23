Седова Ирина Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедова Ирина Терентиева

Седова Ирина Терентиева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Седова Ирина Терентиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
795-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.07.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка девица
Дата крещения
13.07.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын и Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Платонов Владимир Филиппович
Отец - Платонов Филипп Елисеев, крестьянин
Мать - Платонова Евфросинья Терентиева
Воспр. - Седова Ирина Терентиева, крестьянка девица
Воспр. - Степаничев Яков Тихонов, крестьянин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.