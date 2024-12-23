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Лебедева Агрипина Семенова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Лебедева Агрипина Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
793-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.07.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
10.07.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Киреева Ольга Евдокимовна
Отец - Киреев Евдоким Архипов, крестьянин
Мать - Киреева Екатерина Афанасьева
Воспр. - Лебедева Агрипина Семенова, крестьянка
Воспр. - Максимов Андрей Афанасьев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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