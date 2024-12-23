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Дремина Дарья Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дремина Дарья Николаева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
779-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.06.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
девица
Дата крещения
18.06.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Воробьева Агрипина Васильевич
Отец - Воробьев Василий Андреев, крестьянин
Мать - Воробьева Варвара Иванова
Воспр. - Дремин Сильвестр Николаев, крестьянин
Воспр. - Дремина Дарья Николаева, девица
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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