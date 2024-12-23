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Петрухина Васса Александрова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Петрухина Васса Александрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
777-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.06.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
18.06.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Куненков Афанасий Яковлевич
Отец - Куненков Яков Васильев, крестьянин
Мать - Куненкова Евфимия Андреева
Воспр. - Воронкин Даниил Деомидов, крестьянин
Воспр. - Петрухина Васса Александрова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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