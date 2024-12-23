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Малеева Анна Дмитриева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Малеева Анна Дмитриева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
770-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.06.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
03.06.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Малеев Митрофан Васильевич
Отец - Малеев Василий Данилов, мещанин г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Малеева Анна Дмитриева
Воспр. - Родионов Иван Иванов, Крапивенский мещанин (г. Крапивна, Тульская губ. )
Воспр. - Тимофеева Александра Васильева, Одоевская мещанка (г. Одоев, Тульская губ. )
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