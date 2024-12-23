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Малеев Василий Данилов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Малеев Василий Данилов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
770-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.06.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин г.Одоев
Нас. Пункт приписки
г. Одоев, Тульская губ.
Дата крещения
03.06.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Малеев Митрофан Васильевич
Отец - Малеев Василий Данилов, мещанин г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Малеева Анна Дмитриева
Воспр. - Родионов Иван Иванов, Крапивенский мещанин (г. Крапивна, Тульская губ. )
Воспр. - Тимофеева Александра Васильева, Одоевская мещанка (г. Одоев, Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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