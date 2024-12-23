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Церковников Борис Трофимович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Церковников Борис Трофимович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
757-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.05.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
02.05.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Церковников Борис Трофимович
Отец - Церковников Трофим Петров, крестьянин
Мать - Церковникова Ирина Феодотова
Воспр. - Иулитта Феодотова, крестьянка
Воспр. - Лукьянов Митрофан Феодотов, запасной солдат крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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