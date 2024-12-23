Лукьянов Митрофан Феодотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Митрофан Феодотов

Лукьянов Митрофан Феодотов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Лукьянов Митрофан Феодотов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
756-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.05.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
запасной солдат крестьянин
Дата крещения
02.05.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Церковников Афанасий Трофимович
Отец - Церковников Трофим Петров, крестьянин
Мать - Церковникова Ирина Феодотова
Воспр. - Иулитта Феодотова, крестьянка
Воспр. - Лукьянов Митрофан Феодотов, запасной солдат крестьянин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.