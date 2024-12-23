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Краснопольская Пелагия Сергиева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Краснопольская Пелагия Сергиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
748-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.04.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Лихвинская мещанка
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата крещения
15.04.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Краснов Симеон Федотович
Отец - Краснов Феодот Иосифов, крестьянин
Мать - Краснова Евдокия Дементиева
Воспр. - Данилов Стефан Феодоров, крестьянин
Воспр. - Краснопольская Пелагия Сергиева, Лихвинская мещанка (г. Лихвин, Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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