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Данилов Стефан Феодоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Данилов Стефан Феодоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
748-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.04.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
15.04.1904
Священнослужители
Священник Алексей Фелицын , Диакон Алексей Ростиславов и , Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Краснов Симеон Федотович
Отец - Краснов Феодот Иосифов, крестьянин
Мать - Краснова Евдокия Дементиева
Воспр. - Данилов Стефан Феодоров, крестьянин
Воспр. - Краснопольская Пелагия Сергиева, Лихвинская мещанка (г. Лихвин, Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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